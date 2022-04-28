Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей стадии полуфинала.

Так, в число претендентов вошли: нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва и защитник «Вильярреала» Хуан Фойт.

Дубль Бензема не помог «Реалу» переиграть «Манчестер Сити» (3:4), точность передач Тьяго (96) позволили «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал» (2:0), у Силвы победный гол, а Фойта один отбор и четыре возврата владения.

Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 3-4 мая в Испании.