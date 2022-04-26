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    «Тулуза» досрочно обеспечила себе выход в Лигу 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Тулуза
    «Тулуза» в матче 35-го тура Лиги 2 обыграла «Ньор» со счетом 2:0.

    «Тулуза»
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    «Тулуза»

    Команда Филиппа Монтанье набрала 76 очков и за три тура до завершения сезона опережает располагающийся на третьей строчке «Осер» на 11 очков. Таким образом «Тулуза» гарантировала себе выход напрямую в Лигу 1 с одного из первых двух мест.

    Отметим, что «фиолетовые» не проигрывают в чемпионате на протяжении семи матчей, одержав шесть побед и однажды сыграв вничью. Всего за турнир они уступили только в трех поединках.

    Напомним, «Тулуза» вылетела из Лиги 1 в 2020 году, проведя в ней до этого 17 сезонов подряд. Вторую лигу она выиграла в четвертый раз в истории.

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