«Тулуза» досрочно обеспечила себе выход в Лигу 1

в матче 35-го тура Лиги 2 обыграла «Ньор» со счетом 2:0.

Команда Филиппа Монтанье набрала 76 очков и за три тура до завершения сезона опережает располагающийся на третьей строчке «Осер» на 11 очков. Таким образом «Тулуза» гарантировала себе выход напрямую в Лигу 1 с одного из первых двух мест.

Отметим, что «фиолетовые» не проигрывают в чемпионате на протяжении семи матчей, одержав шесть побед и однажды сыграв вничью. Всего за турнир они уступили только в трех поединках.

Напомним, «Тулуза» вылетела из Лиги 1 в 2020 году, проведя в ней до этого 17 сезонов подряд. Вторую лигу она выиграла в четвертый раз в истории.