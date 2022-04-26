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    Франсис Коклен о «Баварии»: Они не усвоили урок после первого матча с нами

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    Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен заявил, что мюнхенская «Бавария» недооценила испанский клуб в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Вильярреал» по сумме двух игр оказался сильнее мюнхенцев (2:1) и вышел в полуфинал турнира.

    Франсис Коклен
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    Франсис Коклен

    «Я бы назвал это недостатком скромности. Я могу отчасти понять это. Когда вы представляете из себя большой клуб, это происходит само собой и временами естественно думать, что вы играете с самым легким соперником.

    Они осознали ситуацию в первом матче, потому что мы могли забить им 3 или 4 гола. Я думал, они решат, что слишком много болтали. Но затем они наступили на те же грабли, а значит, не усвоили урок.

    Мы не реализовали кучу моментов в первом матче, но забили с единственного шанса во втором. Вот почему они вылетели из турнира», — приводит слова Коклена The Guardian.

    В полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграет против «Ливерпуля». Первый матч состоится, завтра, 27 апреля в Англии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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