Нагельсман: «Бавария» сыграла хорошо и заслужила чемпионство

Главный тренер «Баварии»поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии.

Мюнхенцы обыграли «Боруссию» из Дортмунда (3:1) в 31-м туре Бундеслиги и досрочно получили титул.

«Все произошло очень быстро, год был не таким уж и простым. Я очень рад, что сезон завершился чемпионством. Думаю, что мы сыграли хорошо и заслужили чемпионство, я очень доволен. Если бы мы не победили сегодня, это стало бы совершенно ненужной неудачей», — цитирует Нагельсмана Kicker.

Календарь и таблица Бундеслиги

Мюнхенцы стали чемпионами в 10-й раз подряд. Теперь «Бавария» — 32-кратный чемпион Германии.