«Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 3:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 15-й минуте. Киммих навесил с углового, Мюллер поборолся и сделал скидку на Гнабри, который с линии штрафной вогнал мяч в ближнюю девятку.
На 34-й минуте мюнхенцы навязали борьбу и совершили перехват на чужой половине поля. Мюллер сделал пас в штрафную, Левандовски выскочил на ворота и послал мяч между ног Хицу.
На 52-й минуте был назначен пенальти в ворота «Баварии». Брандт сделал пас в штрафную — Киммих проиграл позицию и сбил Ройса.
Эмре Джан с пенальти несильно пробил в угол — Нойер не угадал направление удара и завалился в противоположную сторону.
На 83-й минуте Мусиала с левого края вошёл в штрафную «Боруссии» и пробил из-под защитника. Хиц среагировал, но возникла суматоха в штрафной, Забитцер сделал скидку на Джамала, который из вратарской переправил мяч в сетку.
«Бавария», набрав 75 очков, досрочно обеспечила себе итоговое первое место в турнирной таблице Бундеслиги.
Календарь и таблица Бундеслиги
Мюнхенцы стали чемпионами в 10-й раз подряд. Теперь «Бавария» — 32-кратный чемпион Германии. «Боруссия» с 63 очками идет на 2-й позиции.