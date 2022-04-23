«Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 3:1, обзор голов

Мюнхенскаядосрочно завоевала чемпионский титул, одержав домашнюю победу над дортмундской(3:1) в 31-м туре Бундеслиги.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте. Киммих навесил с углового, Мюллер поборолся и сделал скидку на Гнабри, который с линии штрафной вогнал мяч в ближнюю девятку.

На 34-й минуте мюнхенцы навязали борьбу и совершили перехват на чужой половине поля. Мюллер сделал пас в штрафную, Левандовски выскочил на ворота и послал мяч между ног Хицу.

На 52-й минуте был назначен пенальти в ворота «Баварии». Брандт сделал пас в штрафную — Киммих проиграл позицию и сбил Ройса.

Эмре Джан с пенальти несильно пробил в угол — Нойер не угадал направление удара и завалился в противоположную сторону.

На 83-й минуте Мусиала с левого края вошёл в штрафную «Боруссии» и пробил из-под защитника. Хиц среагировал, но возникла суматоха в штрафной, Забитцер сделал скидку на Джамала, который из вратарской переправил мяч в сетку.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Боруссия Д 3:1 Голы: 1:0 Серж Гнабри (15'), 2:0 Роберт Левандовски (34'), 2:1 Эмре Джан (пенальти) (52'), 3:1 Джамал Мусиала (83') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (Никлас Зюле, 90'), Леон Горецка, Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 63'), Thomas Müller, Кингсли Коман (Лерой Зане, 82'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 90') Боруссия Д: Эрлинг Холанд (Юссуфа Мукоко, 87'), Рейниер (Jamie Bynoe Gittens, 67'), Марко Ройс, Юлиан Брандт, Джуд Беллингхэм, Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дан-Аксель Загаду, Мануэль Аканджи, Мариус Вольф (Феликс Пасслак, 87'), Марвин Хиц Предупреждение: Эмре Джан (40')

«Бавария», набрав 75 очков, досрочно обеспечила себе итоговое первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

Мюнхенцы стали чемпионами в 10-й раз подряд. Теперь «Бавария» — 32-кратный чемпион Германии. «Боруссия» с 63 очками идет на 2-й позиции.