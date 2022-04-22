Лещук: Будет приятно играть с «Аланией» дома при своих болельщиках

Голкиперпрокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала Кубка России.

В полуфинале бело-голубые примут владикавказскую «Аланию», а «Спартак» — красноярский «Енисей».

«На самом деле думал, что нам попадётся "Енисей", но, в принципе, без разницы с кем играть. Жребий достаточно интересный.

Нам в любом случае будет приятно играть дома при своих болельщиках. Плюс, что не нужно будет никуда лететь, потому что в чемпионате у нас ещё идёт борьба за первое место.

"Алания" — достаточно интересная команда, мы играли с ними на сборах. Разберём и подготовимся к этой команде», — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».