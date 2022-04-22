Комбаров: На протяжении всего сезона «Алания» показывала хорошую игру

Бывший защитник сборной Россииподелился мнением о жеребьевке полуфинальных матчей Кубка России по футболу.

Соперником «Спартака» стал «Енисей», в другом полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

«На протяжении всего сезона "Алания" показывала хорошую игру, у них очень амбициозный тренер. Матч с "Динамо" будет очень интересный.

Но думаю, что в финале встретятся "Спартак" и "Динамо". Как по мне, они являются фаворитами», — сказал Комбаров «Спорт-Экспрессу».

Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».