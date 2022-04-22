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    Комбаров: На протяжении всего сезона «Алания» показывала хорошую игру

    Футбол Кубок России Футбол России Динамо Спартак Алания Енисей
    Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением о жеребьевке полуфинальных матчей Кубка России по футболу.

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    Соперником «Спартака» стал «Енисей», в другом полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

    «На протяжении всего сезона "Алания" показывала хорошую игру, у них очень амбициозный тренер. Матч с "Динамо" будет очень интересный.

    Но думаю, что в финале встретятся "Спартак" и "Динамо". Как по мне, они являются фаворитами», — сказал Комбаров «Спорт-Экспрессу».

    Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

    Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».

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