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    Пау Торрес: «Ливерпуль» — фаворит, но такими же были «Ювентус» и «Бавария»

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    Защитник «Вильярреала» Пау Торресс поделился ожиданиями от полуфинального противостояния с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

    Пау Торрес
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    Пау Торрес

    «Сейчас "Ливерпуль" является фаворитом и находится в отличной форме. Он пользуется любой ошибкой при малейшей возможности. Мы знаем, против кого мы выступаем, и это нормально признать, что они фавориты. Но так было с "Ювентусом" и "Баварией". Мы работаем над тем, чтобы подготовиться к противостоянию, хотим продолжать преподносить сюрпризы. В конце концов, нам нечего терять, даже наоборот.

    Мы очень желаем вершить великие дела. Но мы уже не будем таким сюрпризом, потому что мы только что выбили "Ювентус" и "Баварию", так что "Ливерпуль" будет немного скромнее, чем "Бавария", и будет тщательно готовиться, зная, на что мы способны», — цитирует Торреса Liverpool Echo.

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