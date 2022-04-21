«Кадис» — «Атлетик»: счет 2:3, обзор голов

выступал на выезде ув матче 33 тура чемпионата Испании. «Баски» выиграли со счетом 3:2.

В первом тайме 3 гола забил «Атлетик». В составе гостей отметились Рауль Гарсия, Икер Муньяин и Микель Весга.

Во втором тайме Лукас Перес сократил разрыв, а позже красную карточку получил Микель Весга. «Атлетик» остался в меньшинстве. За 3 минуты до конца основного времени Рубен Собрино забил еще один мяч «Кадиса».

Футбол. Испания. Примера Кадис — Атлетик 2:3 Голы: 0:1 Рауль Гарсия (3'), 0:2 Икер Муньяин (22'), 0:3 Микель Весга (33'), 1:3 Лукас Перес (56'), 2:3 Рубен Собрино (87') Кадис: Херемиас Ледесма, Карлос Акапо (Хосе Мари, 55'), Луис Эрнандес, Виктор Чуст (Фали Хименес, 55'), Альфонсо Эспино, Иван Алехо, Феде Сан Эметерио (Лукас Перес, 55'), Рубен Алькарас (Алекс Фернандес, 74'), Уссама Идрисси, Альваро Негредо, Энтони Лосано (Рубен Собрино, 70') Атлетик: Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Йерай Альварес, 76'), Икер Муньяин (Юри Берчиче, 81'), Микель Весга, Дани Гарсия (Унай Венседор, 68'), Нико Уильямс (Ойер Саррага, 68'), Микель Баленсиага, Иньиго Мартинес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос (Алекс Петкса, 46'), Унай Симон Предупреждения: Энтони Лосано (9'), Виктор Чуст (21'), Иньиго Мартинес (50'), Кала Хуан (62'), Микель Весга (63'), Даниэль Вивиан (69'), Микель Весга (71'), Унай Венседор (90 + 6')

В таблиц «Атлетик» располагается на 8 строчке с 48 баллами, а «Кадис» имеет 31 балл, находясь на 17 месте.