ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Реал Сосьедад — БарселонаРеал Сосьедад — Барселона. Онлайн
  • 23:12
    • «Атлетик» в меньшинстве удержал победу над «Кадисом»
  • 21:57
    • «Севилья» обыграла «Леванте» и вышла на второе место в Ла лиге
  • 21:42
    • «Динамо» сыграет с «Аланией» в полуфинале Кубка России
    Все новости спорта

    «Атлетик» в меньшинстве удержал победу над «Кадисом»

    «Кадис» — «Атлетик»: счет 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Кадис
    «Атлетик» выступал на выезде у «Кадиса» в матче 33 тура чемпионата Испании. «Баски» выиграли со счетом 3:2.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В первом тайме 3 гола забил «Атлетик». В составе гостей отметились Рауль Гарсия, Икер Муньяин и Микель Весга.

    Во втором тайме Лукас Перес сократил разрыв, а позже красную карточку получил Микель Весга. «Атлетик» остался в меньшинстве. За 3 минуты до конца основного времени Рубен Собрино забил еще один мяч «Кадиса».

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Атлетик 2:3
    Голы: 0:1 Рауль Гарсия (3'), 0:2 Икер Муньяин (22'), 0:3 Микель Весга (33'), 1:3 Лукас Перес (56'), 2:3 Рубен Собрино (87') Кадис: Херемиас Ледесма, Карлос Акапо (Хосе Мари, 55'), Луис Эрнандес, Виктор Чуст (Фали Хименес, 55'), Альфонсо Эспино, Иван Алехо, Феде Сан Эметерио (Лукас Перес, 55'), Рубен Алькарас (Алекс Фернандес, 74'), Уссама Идрисси, Альваро Негредо, Энтони Лосано (Рубен Собрино, 70') Атлетик: Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Йерай Альварес, 76'), Икер Муньяин (Юри Берчиче, 81'), Микель Весга, Дани Гарсия (Унай Венседор, 68'), Нико Уильямс (Ойер Саррага, 68'), Микель Баленсиага, Иньиго Мартинес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос (Алекс Петкса, 46'), Унай Симон Предупреждения: Энтони Лосано (9'), Виктор Чуст (21'), Иньиго Мартинес (50'), Кала Хуан (62'), Микель Весга (63'), Даниэль Вивиан (69'), Микель Весга (71'), Унай Венседор (90 + 6')

    В таблиц «Атлетик» располагается на 8 строчке с 48 баллами, а «Кадис» имеет 31 балл, находясь на 17 месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Металлург» Мг накроет ворота ЦСКА в первой выездной игре?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.71
    •
  • Это будет результативный поединок
  • «Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Муньяр — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Акжайык
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры