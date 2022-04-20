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    «Атлетико» не смог обыграть «Гранаду»

    «Атлетико» — «Гранада»: счет 0:0

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    В поединке 33 тура чемпионата Испании «Атлетико» не смог выиграть у «Гранады» на своем поле. Игра закончилась нулевой ничьей.

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    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Гранада 0:0
    Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Рейнилду Мандава (Луис Суарес, 46'), Маркос Льоренте (Giuliano Simeone, 90'), Коке, Javier Serrano Martinez (Шиме Врсалько, 46'), Родриго Де Пауль, Янник Карраско, Анхель Корреа (Ренан Лоди, 65'), Антуан Гризманн (Матеус Кунья, 70') Гранада: Луис Суарес (Карлос Бакка, 76'), Дарвин Мачис (Мюрто Узуни, 62'), Алекс Кольядо (Анхель Монторо, 76'), Антонио Пуэртас (Даниэль Раба, 85'), Луис Милья, Негош Петрович, Серхио Эскудеро, Домингуш Дуарте, Виктор Диас, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Кини Марин (3'), Рейнилду Мандава (29'), Стефан Савич (45 + 4'), Серхио Эскудеро (58'), Виктор Диас (74'), Родриго Де Пауль (78'), Антонио Пуэртас (83'), Шиме Врсалько (85'), Домингуш Дуарте (90 + 2')

    «Матрасники» остаются вторыми в турнирной таблице. У них 61 очко на счету. «Гранада» идет на 18 строчке. У нее 30 пунктов.

    Столичные обошли в таблице «Барселону» и опережают «каталонцев» в борьбе за серебро на один пункт.

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