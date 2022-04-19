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    Хави прокомментировал поражении от «Кадиса»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:1).

    Хави
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    Хави

    «Нам нужно отреагировать на это поражение, потому что это была очень тяжелая игра. Соперник отлично оборонялся. Мы создавали не так много шансов, но надо было забить хотя бы один мяч.

    Вместо этого мы позволили "Кадису" создать две-три хороших возможности, и противник был эффективнее нас. Нам нужно отреагировать и набирать три очка в следующем матче, потому что будет трудно квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон», — приводит слова Хави Movistar.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Кадис» с 31 очком — на 16-й строчке.

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