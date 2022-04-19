ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Марсель»Французская Лига 1: Подводим итоги 32-го тура
  • 14:59
    • Рангник рассказал, какое количество новичков ожидает увидеть в «МЮ» в следующем сезоне
  • 14:36
    • «Барселона» интересуется хавбеком «Манчестер Сити»
  • 14:32
    • Месси не сыграет в матче против «Анже»
  • 14:11
    • Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Белграде
  • 14:05
    • Роналду пропустит матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына
    Все новости спорта

    «МЮ» должен попасть в Лигу чемпионов, чтобы подписать хавбека «РБ Лейпциг»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Футбол Германии Бундеслига РБ Лейпциг Трансферы
    Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника немецкого «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Sport Bild.

    Кристофер Нкунку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристофер Нкунку

    По сведениям источника, в летнее трансферное окно Нкунку будет выбирать новый клуб среди множества команд и в «Манчестер Юнайтед» уверены, что участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне поможет им выиграть эту гонку.

    Ранее сообщалось, что 63-летний Ральф Рангник, который возглавил команду в декабре 2021 года, сразу же запросил у селекционной службы отчёт по полузащитнику «РБ Лейпциг» Кристоферу Нкунку. Сообщается, что ответ от скаутов стал для Рангника разочаровывающим. Селекционная служба не смогла составить отчёт по французскому хавбеку.

    В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку в 44 матчах во всех турнирах забил 30 голов и отдал 19 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова устроит погром в матче с «МЮ»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Динамо» не будет иметь трудностей в Калининграде?
  • «Балтика» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Интер» наконец-то выиграет у «Милана»?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры