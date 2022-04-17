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    Гол Бензема вырвал победу для «Реала» у «Севильи»

    «Севилья» — «Реал»: счет 2:3, обзор голов

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    Состоялся центральный матч 32 тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» приняла мадридский «Реал». Гости одержали победу со счетом 3:2.

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    За 4имнуты первого тайма хозяева ушли в отрыв благодаря голам Ивана Ракитича и Эрика Ламелы.

    Во второй половине «Реал» переломил ход поединка. Вышедшие на замену Родриго и Начо сравняли счет, а Карим Бензема на 90+2 минуте встречи добыл для команды 3 очка.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Реал Мадрид 2:3
    Голы: 1:0 Иван Ракитич (21'), 2:0 Эрик Ламела (25'), 2:1 Родриго (50'), 2:2 Начо Фернандес (83'), 2:3 Карим Бензема (90 + 2') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос, Маркос Акунья (Неманья Гудель, 62'), Жоан Жордан, Иван Ракитич, Эрик Ламела (Лукас Окампос, 72'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 46'), Хесус Корона (Людвиг Аугустинсон, 62'), Антони Марсьяль (Рафаэль Мир Висенте, 41') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Мариано Диас, 90'), Федерико Вальверде, Тони Кроос, Эдуардо Камавинжа (Родриго, 46'), Лука Модрич (Марко Асенсио, 81'), Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Начо Фернандес, 82'), Тибо Куртуа Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (31'), Антони Марсьяль (39'), Начо Фернандес (78'), Диего Карлос (81'), Оливер Торрес (84'), Мариано Диас (90 + 9')

    «Реал» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Севилья» с 60 баллами занимает 3 позицию.

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