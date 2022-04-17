ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • 17:32
    • Циципас защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло
  • 15:35
    • Касаткина сразится с Гауфф на старте турнира в Штутгарте, Квитова — с Плишковой
  • 21:29
    • «Сельта» на выезде одолела «Атлетик»
  • 21:20
    • ПСВ в 10 раз выиграл Кубок Нидерландов
  • 20:31
    • «Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Сельта» на выезде одолела «Атлетик»

    «Атлетик» — «Сельта»: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Атлетик
    В 21 туре чемпионата Испании «Сельта» в Бильбао победила «Атлетик» 2:0.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Яго Аспас и Фран Бельтран отметились результативными ударами у «кельтов».

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Сельта 0:2
    Голы: 0:1 Яго Аспас (11'), 0:2 Франсиско Пейнадо (37') Атлетик: Унай Симон, Алекс Петкса, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Алехандро Беренгер, Унай Венседор, Микель Весга (Ойер Саррага, 46'), Икер Муньяин (Рауль Гарсия, 68'), Ойан Сансет (Нико Уильямс, 46'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 46') Сельта: Сантьяго Мина (Нолито, 73'), Яго Аспас, Франко Серви (Ренато Тапиа, 73'), Денис Суарес (Аугусто Солари, 88'), Брайс Мендес, Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Джозеф Айду (Карлос Домингес, 90'), Нестор Араухо, Кевин Васкес (Джейсон Мурильо, 74'), Матиас Дитуро Предупреждения: Алекс Петкса (41'), Кевин Васкес (52'), Икер Муньяин (62'), Ренато Тапиа (90 + 4')

    Это первая победа «Сельты» в последних пяти матчах.

    «Сельта» набрала 39 очков и поднялась на 11 место. У «Атлетика» 45 очков в активе и 8 строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
  • «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • «Магнитка» готова устроить ЦСКА «теплый» прием
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Торонто — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры