«Атлетик» — «Сельта»: счет 0:2, обзор голов

Яго Аспас и Фран Бельтран отметились результативными ударами у «кельтов».
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Сельта 0:2
Голы: 0:1 Яго Аспас (11'), 0:2 Франсиско Пейнадо (37') Атлетик: Унай Симон, Алекс Петкса, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Алехандро Беренгер, Унай Венседор, Микель Весга (Ойер Саррага, 46'), Икер Муньяин (Рауль Гарсия, 68'), Ойан Сансет (Нико Уильямс, 46'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 46') Сельта: Сантьяго Мина (Нолито, 73'), Яго Аспас, Франко Серви (Ренато Тапиа, 73'), Денис Суарес (Аугусто Солари, 88'), Брайс Мендес, Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Джозеф Айду (Карлос Домингес, 90'), Нестор Араухо, Кевин Васкес (Джейсон Мурильо, 74'), Матиас Дитуро Предупреждения: Алекс Петкса (41'), Кевин Васкес (52'), Икер Муньяин (62'), Ренато Тапиа (90 + 4')
Это первая победа «Сельты» в последних пяти матчах.
«Сельта» набрала 39 очков и поднялась на 11 место. У «Атлетика» 45 очков в активе и 8 строчка.