Алип: Пропустили гол от «Урала» — вся защита виновата

Защитник «Зенита» Нарулы Алип прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1).

«Прежде всего хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что мне доверили место в основе. И спасибо игрокам за поддержку. Я рад, что помог команде выиграть.

За два дня до матча наигрывали. До этого не думал, что с первых минут выйду. Вчера после тренировки назвали 11 человек, в том числе меня.

Нет разницы, выходить в тройке или в двойке центральных защитников, как тренер решит.

С какой установкой на матч выходил? Сзади на ноль. Но так не получилось, потому что соперник в конце попал в "девятку". Пропустили гол — вся защита виновата.

Что думаю о будущем? Не знаю. Я хочу остаться в "Зените", но это решает руководство», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».