Черчесов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Ференцварош»

«Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артема к себе в "Ференцварош". Дзюба — топ-футболист, но пока мы об этом не думали.
Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями. Мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития "Ференцвароша", спокойно работаем.
Мне как тренеру нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая. Когда закончим первый сбор, наши сборники только завершат выступления за свои страны.
Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Дзюба провел в текущем сезоне 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.
Напомним, Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии в марте. За шесть туров до конца турнира «Ференцварош» занимает первое место, опережая ближайшего конкурента на девять очков.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря прошлого года.