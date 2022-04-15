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    Черчесов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Ференцварош»

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что его клуб пока не думал о возможном трансфере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Станислав Черчесов и Артем Дзюба
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    Станислав Черчесов и Артем Дзюба

    «Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артема к себе в "Ференцварош". Дзюба — топ-футболист, но пока мы об этом не думали.

    Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями. Мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития "Ференцвароша", спокойно работаем.

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    • Мне как тренеру нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая. Когда закончим первый сбор, наши сборники только завершат выступления за свои страны.

    Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    Дзюба провел в текущем сезоне 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

    Напомним, Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии в марте. За шесть туров до конца турнира «Ференцварош» занимает первое место, опережая ближайшего конкурента на девять очков.

    Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря прошлого года.

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