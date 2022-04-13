ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Вильярреала»Ничья, но победа. Сказка «Вильярреала» продолжается
  • 02:23
    • Фрибет 5000 рублей в БК Олимп. Как получить?
  • 00:32
    • «Реал» уступил «Челси» в Мадриде, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Гол Чуквезе вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов
  • 22:01
    • «Ман Сити» назвал заявку на ответный матч с «Атлетико»
  • 21:43
    • ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    Парехо обвинил Нагельсмана в неуважении к «Вильярреалу»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Испании Вильярреал
    Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо раскритиковал главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана после четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Даниэль Парехо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Парехо

    Напомним, что в ответном матче 1/4 финала «желтая субмарина» сыграла на выезде вничью с мюнхенцами — 1:1. По сумме двух матчей «Вильярреал» победил со счетом 2:1.

    «Когда состоялась жеребьевка, и "Баварии" достался "Вильярреал", их тренер, которого я не знаю, проявил неуважение не только к нашему клубу, но и к футболу, заявив, что хочет решить исход противостояния в первом матче.

    Это было неуважительно. Иногда, когда ты плюешь в небо, это может приземлиться тебе на лицо», — цитирует Парехо Movistar.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» заставит «Атлетико» рисковать?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Голепад на «Энфилде» заказывали?!
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 5.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры