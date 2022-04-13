Парехо обвинил Нагельсмана в неуважении к «Вильярреалу»

Полузащитник «Вильярреала»раскритиковал главного тренера «Баварии»после четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что в ответном матче 1/4 финала «желтая субмарина» сыграла на выезде вничью с мюнхенцами — 1:1. По сумме двух матчей «Вильярреал» победил со счетом 2:1.

«Когда состоялась жеребьевка, и "Баварии" достался "Вильярреал", их тренер, которого я не знаю, проявил неуважение не только к нашему клубу, но и к футболу, заявив, что хочет решить исход противостояния в первом матче.

Это было неуважительно. Иногда, когда ты плюешь в небо, это может приземлиться тебе на лицо», — цитирует Парехо Movistar.