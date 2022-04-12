Агент: Новосельцев расторгает контракт с тульским «Арсеналом»

Агент, представляющий защитника тульского, заявил, что его клиент расторгает контракт с клубом.

«Иван растрогает контракт с "Арсеналом". В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отстранил защитника от тренировок первой команды.

Конфликт 30-летнего футболиста с руководителем клуба продолжается с 12 марта. Именно тогда игрок провел последний матч в составе клуба против «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Новосельцев провел в составе «Арсенала» 15 матчей и забил один гол. Защитник играет за туляков с июля 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1 миллион евро.