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    Агент: Новосельцев расторгает контракт с тульским «Арсеналом»

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    Агент Александр Клюев, представляющий защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, заявил, что его клиент расторгает контракт с клубом.

    Иван Новосельцев
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    Иван Новосельцев

    «Иван растрогает контракт с "Арсеналом". В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

    В СМИ появилась информация, что руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отстранил защитника от тренировок первой команды.

    Конфликт 30-летнего футболиста с руководителем клуба продолжается с 12 марта. Именно тогда игрок провел последний матч в составе клуба против «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

    В текущем сезоне Новосельцев провел в составе «Арсенала» 15 матчей и забил один гол. Защитник играет за туляков с июля 2021 года.

    Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1 миллион евро.

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