Ваноли: Играть с Николсоном и Соболевым — хороший вариант, они дополняют друг друга

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу своей команды надв матче 24-го тура РПЛ (3:0).

Также итальянский специалист оценил связку в нападении Александр Соболев — Шамар Николсон.

«Достаточно деликатный матч получился сегодня. В первом тайме мы создали много моментов, но нам не удалось забить.

В таких ситуациях мы должны были забивать сразу, потому что становится тяжело держать концентрацию.

В предыдущих играх порой не хватало последнего паса, здесь во втором тайме удалось разблокировать ситуацию и забить, поэтому все прошло хорошо.

Игра с двумя нападающими? Как тренер могу сказать, что мне всегда нравилось играть с двумя нападающими, сейчас у нас есть такая возможность.

У меня изначально была идея использовать их вместе. Играть с Николсоном и Соболевым — хороший вариант, они дополняют друг друга», — передает слова Ваноли Sport24.