«Рома» — «Салернитана»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче открыли гости — гол на счету сербского полузащитника Ивана Радовановича (22-я минута)
Команда Жозе Моуринью ответила точными ударами испанского форварда Карлеса Переса (82) и английского защитника Криса Смоллинга (85).
Футбол. Италия. Серия А
Рома — Салернитана 2:1
Голы: 0:1 Иван Радованович (22'), 1:1 Карлес Перес (81'), 2:1 Крис Смоллинг (85') Рома: Руй Патрисиу, Мараш Кумбула (Николо Дзаньоло, 46'), Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп, Бриан Кристанте (Жордан Верету, 75'), Сержиу Оливейра (Эльдор Шомуродов, 70'), Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 69'), Генрих Мхитарян, Felix Afena-Gyan (Карлес Перес, 69'), Тэмми Абрахам Салернитана: Франк Рибери (Симоне Верди, 75'), Милан Дюрич, Joel Chukwuma Obi (Надир Цортеа, 66'), Эмиль Бохинен (Григорис Кастанос, 66'), Лассана Кулибали, Эдерсон, Паскуале Маццокки (Павел Ярошински, 75'), Лука Раньери (Раду Дрэгушин, 59'), Иван Радованович, Норберт Дьёмбер, Луиджи Сепе Предупреждения: Эмиль Бохинен (13'), Мараш Кумбула (21'), Милан Дюрич (30'), Норберт Дьёмбер (41'), Бриан Кристанте (54'), Франк Рибери (67'), Луиджи Сепе (71'), Григорис Кастанос (76'), Генрих Мхитарян (80'), Надир Цортеа (81'), Тэмми Абрахам (90'), Руй Патрисиу (90 + 4')
«Римляне» набрали 57 очков и поднялись на пятое место турнирной таблицы, которую замыкает команда из Салерно (16 очков)
«Салернитана» 16 апреля сыграет в гостях с «Сампдорией», «Рома» через два дня проведет выездную встречу с «Ромой».