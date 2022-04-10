«Айнтрахт» — «Фрайбург»: счет матча 1:2, обзор голов

Футбол. Германия. Бундеслига
Айнтрахт Ф — Фрайбург 1:2
Голы: 0:1 Винченцо Грифо (27'), 1:1 Филип Костич (54'), 1:2 Нильс Петерсен (69') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N'Dicka, Ансгар Кнауфф (Айдин Хрустич, 76'), Себастьян Роде (Даити Камада, 76'), Джибриль Соу (Кристиян Якич, 31'), Филип Костич, Йеспер Линдстрём, Йенс Хеуге, Рафаэль Сантос Борре (Гонсало Пасьенса, 63') Фрайбург: Эрмедин Демирович (У Ён Чон, 62'), Лукас Хёлер (Кевен Шлоттербек, 62'), Винченцо Грифо (Яник Хаберер, 88'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Роланд Шаллаи (Нильс Петерсен, 62'), Кристиан Гюнтер, Нико Шлоттербек, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер (Жонатан Шмид, 82'), Марк Флеккен Предупреждения: Мартин Хинтереггер (45 + 4'), Филипп Линхарт (84')