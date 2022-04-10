«Айнтрахт» — «Фрайбург»: счет матча 1:2, обзор голов

«Айнтрахт» сохранил интригу. «Барса» не смогла добиться победы во Франкфурте

«Барселона» на выезде сыграла вничью 1:1 с франкфуртским «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было