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    «Зенит» всухую переиграл «Ахмат»

    «Ахмат» — «Зенит»: счет 0:2, обзор голов

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    «Зенит» играл на выезде с «Ахматом» в матче 24 тура РПЛ. Счет в поединке составил 2:0 в пользу гостей.

    Юри Альберто и Клаудиньо
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    Юри Альберто и Клаудиньо

    На перерыв «Зенит» ушел с победой благодаря голу Юри Альберто. Во торой половине встречи удвоил преимущество Александр Ерохин.

    РПЛ. 24 тур
    Ахмат — Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
    Голы: 0:1 — 39 Юри Алберто, 0:2 — 90 ЕрохинАхмат: Шелия, Тодорович, Семенов, Быстров, Богосовац, Швец (Себаи, 73), Тимофеев (Коновалов, 62), Бериша (Карапузов, 63), Харин (Умаев, 87), Уткин, ТрошечкинЗенит: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос (Адамов, 86), Круговой, Мостовой (Алип, 63), Кузяев, Клаудиньо, Дзюба (Оздоев, 73), Малком (Сутормин, 86), Юри Алберто (Ерохин, 86)Предупреждения: Швец (36), Уткин (38), Бериша (45), Богосовац (49), Барриос (50), Семенов (75), Юри Алберто (85), Себаи (88), Кузяев (90)

    «Зенит» с 52 очками вышел на чистое первое место в таблице РПЛ. «Ахмат» остается седьмым с с 32 баллами.

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