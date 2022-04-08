«Севилья» — «Гранада»: счет матча 4:2, обзор голов

Гости открыли счет на 23-й минуте. Дарвин Мачис на левом фланге получил мяч от Суареса, сместился к центру и почти от линии штрафной резким ударом попал под правую штангу.
На 32-й минуте севильцы отыгрались. Навас справа закрутил мяч к дальнему углу вратарской, а Диего Карлос здорово выпрыгнул и пробил головой под дальнюю штангу, поймав Максимиану на противоходе.
На 66-й минуте «Севилья» повела. Ракитич из глубины навесил на ход Короне, тот, пытаясь убежать от защитника, неловко его обработал — но к отскоку успел Окампос, который сначала пробросил его мимо Максимиану, а затем добил в пустые ворота.
На 88-й минуте «Гранада» сравняла счет. Милья от углового флага навесил на Виктора Диаза, который головой пробил под Буну.
Победный мяч хозяева забили в компенсированное время. Гомес слева навесил на Ракитича. Иван сделал скидку к левой штанге, где Рафаэль Мир переиграл Машимиану.
Точку в этом матче севильцы поставили на десятой добавленной минуте. Ламела справа сделал пас на Торреса, который прострелил в центр, а Гомес переправил мяч в сетку.
«Севилья» набрала 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на 9 очков. «Гранада» с 29 очками располагается на 16-й строчке.