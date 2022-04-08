«Севилья» — «Гранада»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 4:2.

Гости открыли счет на 23-й минуте. Дарвин Мачис на левом фланге получил мяч от Суареса, сместился к центру и почти от линии штрафной резким ударом попал под правую штангу.

На 32-й минуте севильцы отыгрались. Навас справа закрутил мяч к дальнему углу вратарской, а Диего Карлос здорово выпрыгнул и пробил головой под дальнюю штангу, поймав Максимиану на противоходе.

На 66-й минуте «Севилья» повела. Ракитич из глубины навесил на ход Короне, тот, пытаясь убежать от защитника, неловко его обработал — но к отскоку успел Окампос, который сначала пробросил его мимо Максимиану, а затем добил в пустые ворота.

На 88-й минуте «Гранада» сравняла счет. Милья от углового флага навесил на Виктора Диаза, который головой пробил под Буну.

Победный мяч хозяева забили в компенсированное время. Гомес слева навесил на Ракитича. Иван сделал скидку к левой штанге, где Рафаэль Мир переиграл Машимиану.

Точку в этом матче севильцы поставили на десятой добавленной минуте. Ламела справа сделал пас на Торреса, который прострелил в центр, а Гомес переправил мяч в сетку.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Гранада 4:2 Голы: 0:1 Дарвин Мачис (23'), 1:1 Диего Карлос (32'), 2:1 Лукас Окампос (66'), 2:2 Виктор Диас (88'), 3:2 Рафаэль Мир Висенте (90 + 3'), 4:2 Алехандро Гомес (90 + 10') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос (Неманья Гудель, 79'), Людвиг Аугустинсон, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Лукас Окампос (Рафаэль Мир Висенте, 69'), Антони Марсьяль (Алехандро Гомес, 69'), Хесус Корона (Оливер Торрес, 84'), Юссеф Эн-Несири (Эрик Ламела, 46') Гранада: Дарвин Мачис (Matias Arezo, 72'), Луис Суарес, Негош Петрович, Ян Брис Этеки (Альберто Соро, 83'), Луис Милья, Серхио Эскудеро (Хорхе Молина, 83'), Рауль Торренте (Херман Санчес, 16'), Домингуш Дуарте (Кини Марин, 72'), Виктор Диас, Мюрто Узуни, Луиш Максимиану Предупреждения: Ян Брис Этеки (42'), Жоан Жордан (57'), Мунир Эль-Хаддади (69'), Луис Суарес (77'), Рафаэль Мир Висенте (78')

«Севилья» набрала 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на 9 очков. «Гранада» с 29 очками располагается на 16-й строчке.