Шомуродов: У многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А

Нападающий «Ромы»считает, что многие российские футболисты смогли бы заиграть в чемпионате Италии.

«Когда я пришел в "Дженоа", это был большой риск. Новый, более сильный чемпионат, непонятно было — заиграю или нет. Но у меня в голове с детства было, что хочу там играть.

Когда перешел в "Рому", разговаривал с Паршивлюком. Он хвалил меня, говорил, что я выбрал правильный путь, и это пример для многих игроков.

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Считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А. Просто там немного другое отношение к футболу, усилий надо приложить больше. Нужно думать только о тренировках, а не о чем-то другом», — приводит слова Шомуродова «Спорт-Экспресс».

Напомним, до перехода в «Дженоа» Шомуродов выступал за «Ростов». .VrezNews1 /football/2022/04/04/transfer_digest/