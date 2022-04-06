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    Хачатурянц: Решение судьи Панина в матче ЦСКА — «Урал» сложно объяснимо

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    Президент Премьер-лиги и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, объясняя причины отстранения трех арбитров до конца сезона.

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    Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов отстранены от работы до конца сезона за некачественное судейство в матчах 23-го тура РПЛ. Также на два матча отстранен Павел Шадыханов, на один — Сергей Карасев.

    «Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.

    Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров.

    У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно», — заявил Хачатурянц.

    Хачатурянц отдельно обратил внимание на решение Панина в матче ЦСКА — «Урал» (2:2).

    «И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения», — сказал он.

    «Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», — приводит слова Хачатурянца Sport24.

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