Хачатурянц: Решение судьи Панина в матче ЦСКА — «Урал» сложно объяснимо

Президент Премьер-лиги и председатель судейского комитета РФС, объясняя причины отстранения трех арбитров до конца сезона.

Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов отстранены от работы до конца сезона за некачественное судейство в матчах 23-го тура РПЛ. Также на два матча отстранен Павел Шадыханов, на один — Сергей Карасев.

«Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.

Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров.

У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно», — заявил Хачатурянц.

Хачатурянц отдельно обратил внимание на решение Панина в матче ЦСКА — «Урал» (2:2).

«И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения», — сказал он.

«Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», — приводит слова Хачатурянца Sport24.