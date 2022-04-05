«Барселона» предложит «Баварии» защитника в обмен на Левандовского

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего мюнхенской «Баварии»

Испанский клуб готов предложить действующему чемпиону Германии права на защитника Серджино Деста и доплату. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в подписании контракта c 21-летним футболистом сборной США. В нынешнем сезоне за «Барселону» Дест в 27 матчах отдал три результативные передачи.

33-летний Левандовски готов продолжить карьеру в испанском клубе. В текущем сезоне польский форвард в 38 матчах забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи.