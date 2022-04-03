В Испании сообщили, что Левандовски дал согласие на переход в «Барселону»

Нападающий «Баварии»может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 33-летний поляк дал согласие на переход в каталонскую «Барселону», информирует Sport.es

Согласно сведениям источника, отношения Левандовского с руководством «Баварии» ухудшились из-за того, что мюнхенский клуб предложил Роберту продлить контракт всего на год. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года.

Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.