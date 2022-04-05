Артета: С самого начала матча с «Кристал Пэлас» «Арсенал» не участвовал в борьбе

Главный тренер «Арсенала»высказался о поражении от «Кристал Пэлас» (0:3).

«С самого начала мы не участвовали в борьбе. Когда вы приезжаете сюда, вы должны сражаться. Вы должны выигрывать дуэли, выигрывать второй мяч и быть агрессивными, а мы ничего из этого не сделали.

Пришло время принять критику, поднять руку и извиниться, потому что это выступление было недостаточно хорошим для этого клуба, а затем отреагировать. Когда всё идет хорошо, все хотят быть рядом и поддерживать», — приводит слова Артеты BBC.

«Кристал Пэлас» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» имея 54 очка, остался на пятой позиции.