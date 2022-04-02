«Боруссия» Д — «Лейпциг»: счет матча 1:4, обзор голов

Дортмундскаяпотерпела домашнее поражение от(1:4) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

В составе быков дубль и голевую передачу на свой счет записал австрийский хавбек Конрад Лаймер, гол и два ассиста у французского полузащитника Кристофера Нкунку, еще один гол забил Дани Ольмо.

Дортмундцы ответили голом Дониэлла Малена.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — РБ Лейпциг 1:4 Голы: 0:1 Конрад Лаймер (21'), 0:2 Конрад Лаймер (30'), 0:3 Кристофер Нкунку (58'), 1:3 Дониелл Мален (84'), 1:4 Даниэль Ольмо (86') Боруссия Д: Грегор Кобель, Эмре Джан, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Торган Азар (Джованни Рейна, 74'), Аксель Витсель (Махмуд Дахуд, 61'), Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру, Мариус Вольф (Дониелл Мален, 61'), Марко Ройс (Юлиан Брандт, 74'), Эрлинг Холанн РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку, Андре Силва (Доминик Собослаи, 78'), Даниэль Ольмо (Уго Новоа, 89'), Анхелиньо, Кевин Кампль (Эмиль Форсберг, 68'), Конрад Лаймер, Норди Мукиэле (Лукас Клостерман, 68'), Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Марцель Хальстенберг, 78'), Петер Гулачи Предупреждения: Торган Азар (45'), Кевин Кампль (54'), Эмре Джан (80'), Дониелл Мален (88')

«РБ Лейпциг» набрал 54 очка и закрепился в таблице Бундеслиги на 4-м месте. «Боруссия» с 57 очками идет на 2-й позиции.