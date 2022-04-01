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    Баринов: Если по-русски сказать — мы обосрались в матче с Хорватией

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    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказал мнение о поражении национальной команды от Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022.

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    Для прямого выхода на турнир россиянам было достаточно ничейного результата, а хорваты нуждались в победе.

    «Матч с Хорватией в Сплите? Сложно. Если по-русски сказать — мы тогда обосрались.

    Сыграло еще то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа… Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались.

    Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло», — цитирует Баринова «Спорт-Экспрессу».

    Сборная России попала в стыковой турнир, где в полуфинале должна была сыграть против Польши, но ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных соревнований из-за ситуации в Украине.

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