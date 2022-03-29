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    Казахстан победил Молдавию по пенальти и сохранил место в дивизионе С Лиги наций

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    Сборная Казахстана в ответном матче плей-офф за право остаться в дивизионе С Лиги Наций победил команду Молдавии — 0:1 (5:4 по пенальти).

    Сборная Казахстана
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    Сборная Казахстана

    Счет на 13-й минуте открыли гости — отличился Игорь Армаш.

    До конца основного времени счет не изменился, а так как первый матч завершился победой Казахстана со счетом 2:1, матч перешел в экстра-таймы и серию пенальти.

    Точнее в серии послематчевых пенальти оказались хозяева. Решающим оказался промах молдавского защитника Иоан-Кэлин Ревенко.

    Лига наций C. Плей-офф
    Гол: Армаш, 13Казахстан: Шацкий, Суюмбаев (Досмагамбетов, 46), Малый, Быстров (Каиров, 66), Марочкин, Куат, Тагыберген (Бейсебеков, 103), Алип (Жуков, 103), Васильев (Жаксылыков, 67), Аймбетов (Абикен, 116), ЗайнутдиновМолдавия: Райлян, Армаш, Болохан (Крэчун, 64), Посмак, Рябчук, Ревенко, Ионицэ, М.Плэтикэ (Мандриченко, 69), Рацэ, Николаэску, КаймаковПредупреждения: Рацэ, 27. Васильев, 44. Рябчук, 73. Армаш, 81. Мандриченко, 85. Алип, 87. Досмагамбетов, 117. Ионицэ, 120+2

    Победитель этого противостояния сохранил место в дивизионе С Лиге наций на следующий сезон..Stat1Match Казахстан — Молдавия — 0:1 д.в. (0:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

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