Элмас: Северная Македония в 90 минутах от исполнения своей детской мечты

Полузащитник сборной Северной Македонииподелился ожиданиями от финала стыковых матчей ЧМ-2022 против Португалии.

«Это будет один из самых сложных матчей, но одновременно самый захватывающий для всех нас. Мы в 90 минутах от попадания на чемпионат мира и исполнения своей детской мечты. Не только своей, мечты всей Северной Македонии. Мы не можем упустить такой шанс и должны отдаться на поле без остатка», — цитирует Элмаза официальный сайт УЕФА.

Стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре между сборными Португалии и Северной Македонией состоится 29 марта в Порту и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что португальцы в полуфинале стыков одержали победу над командой Турции (3:1), а македонцы смогли сенсационно одолеть сборную Италии (1:0).

LiveSport.ru подготовил прогноз на этот матч, с которым можно ознакомиться здесь.