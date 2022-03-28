ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто МанчиниКто, если не Зидан? Манчини может стать очередной ошибкой «ПСЖ»
  • 16:18
    • Роберто Манчини подтвердил, что останется тренером сборной Италии
  • 14:56
    • Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022
  • 14:25
    • Шамиль Тарпищев заявил, что Кубок Кремля состоится
  • 14:00
    • Матвей Елисеев снялся с чемпионата России по биатлону
  • 13:50
    • Депай может уйти из «Барселоны» летом, им интересуются «Тоттенхэм» и «Наполи»
    Все новости спорта

    Воспитанник «Локомотива» Карпукас прокомментировал свой дебют за основную команду

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Локомотив Химки
    Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал поражение железнодорожников в товарищеском матче с «Химками» (0:1). Эта игра стала для 19-летнего хавбека дебютной в составе взрослой команды «железнодорожников».

    Артем Карпукас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Карпукас

    «Мы играли большую часть матча с преимуществом. Нам поставили достаточно нелепый пенальти, а мы не забили свои моменты. Особых наставлений не было. 19 лет для дебюта — самое то, особенно в товарищеской игре. Подбадривали, особенно в перерыве. Видно было, что волновался в первом тайме, второй провёл намного лучше.

  • Гильерме прокомментировал поражение «Локомотива» в товарищеском матче с «Химками»
  • Читайте по теме

    • Я сам с Сибири, привык к таким погодным условиям. В принципе, были готовы. Это Россия.

    Долго шёл к этому. Не всегда всё у меня получалось и в Академии. Я благодарен всем, кто верил в меня на пути к основе. Дебют, одним словом, был волнительным. Но к концу игры, и даже после первого тайма, какое-то волнение ушло. И я просто стал играть в футбол», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Португалия и Роналду тоже проиграют Северной Македонии?
  • Португалия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Хватит ли усилий Левандовски для победы над Швецией?
  • Польша — Швеция. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Португалия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Франция — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры