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    «Эвертон» рассматривает возможность продажи Деле Алли

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    Руководство «Эвертона» рассматривает возможность продажи полузащитника «ирисок» Деле Алли, сообщает Mirror.

    Деле Алли
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    Деле Алли

    Одной из причин продажи являются обязательства «Эвертона» перед «шпорами», которые зависят от результативности англичанина. Общая сумма выплат может составить £ 40 млн (€ 56 млн). После перехода из «Тоттенхэма» Алли провёл на поле всего 169 минут, выйдя на замену в шести матчах английской Премьер-лиги.

    Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поддержал полузащитника, заявив, что «Эвертон» — шанс для англичанина перезапустить карьеру.

    25-летний Алли подписал контракт с «Эвертоном» до 2024 года. Как сообщает Transfermarkt, англичанин перешёл в команду на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».

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