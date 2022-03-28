«Эвертон» рассматривает возможность продажи Деле Алли

Руководство «Эвертона» рассматривает возможность продажи полузащитника «ирисок», сообщает Mirror

Одной из причин продажи являются обязательства «Эвертона» перед «шпорами», которые зависят от результативности англичанина. Общая сумма выплат может составить £ 40 млн (€ 56 млн). После перехода из «Тоттенхэма» Алли провёл на поле всего 169 минут, выйдя на замену в шести матчах английской Премьер-лиги.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поддержал полузащитника, заявив, что «Эвертон» — шанс для англичанина перезапустить карьеру.

25-летний Алли подписал контракт с «Эвертоном» до 2024 года. Как сообщает Transfermarkt, англичанин перешёл в команду на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Тоттенхэм».