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    Винисиус прокомментировал свой первый гол в составе сборной Бразилии

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    Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал свой первый в карьере гол за национальную команду.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Маракана», на глазах семьи — нет лучшего места, чтобы забить первый гол за сборную. Я счастлив, надеюсь и дальше помогать сборной и показывать отличную игру. Очень рад, что в последней игре перед чемпионатом мира болельщики были с нами, благодарю их. Теперь надо начинать работать, чтобы закончить год с титулом чемпионов мира«, — цитирует Винисиуса Globo Esporte.

    21-летний игрок отличился в концовке первого тайма в матче с Чили, забив с передачи Антони и удвоив преимущество своей команды. Это был его 12-й матч в футболке национальной сборной.

    В ночь на 25 марта состоялся матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала Чили. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана — Марио Филью". Победу одержали хозяева — 4:0.

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