СМИ: «Арсенал» хочет пригласить наставника сборной Бразилии Тите на замену Артете

Лондонскийнамерен пригласить главного тренера сборной Бразилиив качестве замены нынешнему наставнику команды, сообщает Globo.

Английский клуб хочет подписать Тите после ЧМ-2022, с условием начала его работы в команде с сезона-2023/2024.

Тренер сборной Бразилии уже объявил, что покинет пост в декабре вне зависимости от того, выиграет ли команда чемпионат мира шестой раз в истории.

Эду Гаспар, который работал с Тите в «Коринтианс» и сборной Бразилии, а сейчас является одним из руководителей «Арсенала», ведет переговоры, которые всё еще находятся на ранней стадии.

При этом, по информации Goal, «Арсенал» доволен работой Артеты, и ожидается, что летом испанец подпишет новое соглашение.

«Арсенал» сейчас занимает четвертое место в Английской премьер-лиге.