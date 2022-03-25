Канада потерпела первое поражение в отборе на ЧМ-2022, сборная США сыграла вничью с Мексикой

Сборнаяв матче отборочного турнира ЧМ-2022 уступиласо счетом 0:1.

Единственный гол на 46-й минуте забил Сельсо Борхес. На 34-й минуте полузащитник канадцев Марк Кей получил вторую желтую карточку.

Канадцы потерпели первое поражение в 12 матчах отбора на ЧМ-2022.

В другой игре сборная США сыграла вничью с Мексикой со счетом 0:0.

На 39-й минуте главный тренер мексиканцев Херардо Мартино получил желтую карточку.

После этого матча Канада с 25 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, США и Мексика имеют по 22 балла и идут на второй и третьей строке соответственно, Коста-Рика с 19 очками — на четвертой позиции.