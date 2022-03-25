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    Канада потерпела первое поражение в отборе на ЧМ-2022, сборная США сыграла вничью с Мексикой

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    Сборная Канады в матче отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Коста-Рике со счетом 0:1.

    Сельсо Борхес
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    Сельсо Борхес

    Единственный гол на 46-й минуте забил Сельсо Борхес. На 34-й минуте полузащитник канадцев Марк Кей получил вторую желтую карточку.

    Канадцы потерпели первое поражение в 12 матчах отбора на ЧМ-2022.

    В другой игре сборная США сыграла вничью с Мексикой со счетом 0:0.

    На 39-й минуте главный тренер мексиканцев Херардо Мартино получил желтую карточку.

    После этого матча Канада с 25 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, США и Мексика имеют по 22 балла и идут на второй и третьей строке соответственно, Коста-Рика с 19 очками — на четвертой позиции.

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