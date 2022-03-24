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    Сборные Японии и Саудовской Аравии вышли на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Австралии Сборная Японии Сборная Южной Кореи Сборная Ирана Сборная Саудовской Аравии
    Сборная Японии одержала гостевую победу над командой Австралии (2:0) в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

    Сборная Японии
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    Сборная Японии

    Дубль оформил полузащитник Каори Митома, забив на 89-й минуте и в компенсированное время.

    Чпонцы, набрав 21 очко, не займут в группе В место ниже третьего и за тур до окончания данного раунда отбора вышли на чемпионат мира.

    Австралийцы (15 очков) точно останутся третьими и сыграют в стыковых матчах с командой, занявшей аналогичное место в группе А.

    Данный результат также принес путевку на мундиаль сборной Саудовской Аравии, которая опережает Австралию на 4 очка.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Еще в одном матче группы В сборная Омана на выезде победила команду Вьетнама (1:0) благодаря голу Халида Аль-Хаджри на 65-й минуте.

    Оман с 11 очками за тур до конца идет на 4-м месте и выше не поднимается. У Вьетнама 3 очка и 6 место.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В отборочном матче группы А сборная Южной Кореи одержала домашнюю победу над Ираном — 2:0.

    Голы забили форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, отличившийся на 47-й минуте, а также защитник Ким Ен Вон (63).

    Южная Корея и Иран уже вышли в финальную часть мирового первенства в Катаре. В данный момент команды занимают первое и второе место соответственно в турнирной таблице группы A.

    Еще в одном матче группы А сборная Сирии на выезде разгромила команду Ливана (3:0) и с 5 очками поднялась на 5 место. У ливанцев 6 баллов и 4 строчка, обе команды уже не попадут в стыки.

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