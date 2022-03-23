Малафеев поддержал расширение РПЛ до 18 команд

Вячеслав Малафеев Фото: globallookpress.com
«Расширение Лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, где клубы лишены права участвовать в еврокубках. Расширение РПЛ позволит использовать еще несколько команд.
Также другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к Премьер-лиге намного выше, чем к ФНЛ. В таком случае чем больше участников, тем лучше. В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 22 марта в Москве состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.