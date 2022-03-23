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    Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?
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    Малафеев поддержал расширение РПЛ до 18 команд

    Футбол Футбол России РФС
    Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    «Расширение Лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, где клубы лишены права участвовать в еврокубках. Расширение РПЛ позволит использовать еще несколько команд.

    Также другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к Премьер-лиге намного выше, чем к ФНЛ. В таком случае чем больше участников, тем лучше. В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что 22 марта в Москве состоялось собрание клубов РПЛ, на котором десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 марта.

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