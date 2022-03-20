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    «Монпелье» с двумя красными карточками обыграл «Бордо»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Бордо Монпелье
    «Бордо» на своём поле принимал «Монпелье» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.

    Элье Ваи
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    Элье Ваи

    Счёт в матче был открыт на 11-й минуте. Элье Ваи показал великолепную индивидуальную технику, а затем пробил, ворвавшись в штрафную. Второй гол был забит на 16-й минуте Флораном Молле.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Монпелье 0:2
    Голы: 0:1 Элье Ваи (11'), 0:2 Флоран Молле (16') Бордо: Бенуа Костиль, Стиан Грегерсен, Марсело (Ясин Адли, 46'), Анель Ахмедходжич, Gideon Mensah (Рикарду Мангаш, 78'), Жозуа Гилявоги (Явайро Дилросун, 72'), Данил Игнатенко, Альберт Элис, Франсержио (Thibault Klidje, 46'), Sekou Mara (M'Baye Niang, 61'), Хван Ый Чо Монпелье: Валер Жермен (Тулер Матеус, 43'), Элье Ваи (Амбруаз Ойонго Битоло, 46'), Тежи Саванье (Стефи Мавидиди, 66'), Флоран Молле (Саломон Самбья, 86'), Жордан Ферри (Leo Leroy, 85'), Жорис Шотар, Михайло Ристич, Максим Эстеве, Николя Коцца, Арно Суке, Йонас Омлин Предупреждения: Gideon Mensah (23'), Анель Ахмедходжич (34'), Франсержио (38') Удаления: Николя Коцца (39'), Михайло Ристич (45 + 5')

    Так же в первом тайме два игрока «Монпелье» получили красные карточки. Николя Козза на 39-й минуте и Михайло Ристич на 49-й минуте.

    «Монпелье» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1 набрав 41 очко, а «Бордо» продолжает оставаться на последнем 20-м месте с 22-я балами в активе.

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