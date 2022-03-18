Гасперини: В целом «Аталанта» заслуженно прошла в четвертьфинал

Главный тренер «Аталанты»высказался о выходе команды в 1/4 финала Лиги Европы.

Итальянский клуб обыграл «Байер» по сумме двух матчей (3:2, 1:0) и вышел в следующую стадию турнира.

«Очень приятно выйти в четвертьфинал. Во втором тайме у нас возникли некоторые сложности, но в целом мы заслуженно прошли дальше.

Теперь давайте дождемся результатов жеребьевки, но для начала — насладимся сегодняшним вечером.

Мы могли сыграть лучше, но нам удалось показать важные качества, которые необходимы на таком уровне.

Я поздравил Джерардо Сеоане, он извлекает максимум из команды, в которой много молодых талантов. Мы счастливы, что прошли дальше, но нам было очень трудно.

С другими командами, кроме "Барселоны", тоже будет непросто, например, есть еще "Севилья" и "Вест Хэм". Я никогда не пытаюсь выбрать соберника, которого хотел бы получить, до того, как состоится жеребьевка», — сказал тренер Sky Sport Italia.