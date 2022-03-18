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    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
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    Гасперини: В целом «Аталанта» заслуженно прошла в четвертьфинал

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о выходе команды в 1/4 финала Лиги Европы.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    Итальянский клуб обыграл «Байер» по сумме двух матчей (3:2, 1:0) и вышел в следующую стадию турнира.

    «Очень приятно выйти в четвертьфинал. Во втором тайме у нас возникли некоторые сложности, но в целом мы заслуженно прошли дальше.

    Теперь давайте дождемся результатов жеребьевки, но для начала — насладимся сегодняшним вечером.

    Мы могли сыграть лучше, но нам удалось показать важные качества, которые необходимы на таком уровне.

    Я поздравил Джерардо Сеоане, он извлекает максимум из команды, в которой много молодых талантов. Мы счастливы, что прошли дальше, но нам было очень трудно.

    С другими командами, кроме "Барселоны", тоже будет непросто, например, есть еще "Севилья" и "Вест Хэм". Я никогда не пытаюсь выбрать соберника, которого хотел бы получить, до того, как состоится жеребьевка», — сказал тренер Sky Sport Italia.

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