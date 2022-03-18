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    Хавбек «Галатасарая» прокомментировал поражение от «Барселоны»

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    Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет из турнира.

    Керем Актюркоглу
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    Керем Актюркоглу

    «Начали мы очень хорошо, сумели забить. Поддержка болельщиков вдвойне добавляла энтузиазма в нашей игре. Считаю, что при обоих пропущенных мячах нам крайне не повезло.

    Мы так старательно сражались, показали гораздо более лучший футбол, чем от нас ожидали и насколько это вообще было возможно против "Барселоны" в Лиге Европы. Почувствовал, что каталонцы ощущали то давление, которое на них оказывали», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья (0:0), поэтому «Барселона» вышла четвертьфинал. Жеребьевка состоится 18 марта.

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