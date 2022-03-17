Эмери: У «Вильярреала» был план на игру с «Ювентусом»

Главный тренер «Вильярреала»прокомментировал победу команды над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты. Мы рассчитывали на Морено, хотели, чтобы он вышел в нужный момент. Сегодня он вернулся и забил.

Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю нужно будет хорошо играть, а нам — ждать своего момента. В первом тайме соперник был опаснее, после перерыва игра была более равной.

Кто бы ни достался нам в четвертьфинале, это будет топ-команда, как и наш сегодняшний соперник», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.