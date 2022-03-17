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    Аллегри: Один эпизод может все изменить

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после крупного поражения от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что такой результат стал для него обидным.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Я думаю, что команда играла хорошо на протяжении более 75 минут. Во втором тайме "Вильярреал" решил просто защищаться, но у них был один шанс, и они им воспользовались. Таков футбол: один эпизод может все изменить.У нас были хорошие моменты в первом тайме.

    Во втором их стало меньше, потому что "Вильярреал" начал обороняться в составе 11 человек, явно пытаясь перевести игру в дополнительное время. Этот гол изменил все.

    Мы сожалеем о результате, потому что у нас были шансы в первом матче, и у нас были шансы сегодня. Но я не могу много сказать своим игрокам — они просто должны продолжать работать, как сейчас», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

    Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счетом 1:1. Таким образом, «Ювентус» не смог преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов третий сезон подряд.

    Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

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