Пресс-служба «Алетико Минейро» объявила о продлении контракта с форвардом

35-летний нападающий поставил подпись под договором, рассчитанным до декабря 2024 года.

В прошлом сезоне Халк вместе с клубом стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Бразилии.

🐔🤝 RENOVA, PAI! O Hulk artilheiro é o melhor do mundo, graças a Deus!

✍🏾 Avisa lá que Givanildo Vieira de Souza, o Hulk Alvinegro, é do #Galo até, no mínimo, dezembro de 2024. Que venham mais golaços do homem, beijos e corações pra vocês, Massa! 🖤🤍 pic.twitter.com/1mHk6UdT5K