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    Заика: Для меня сейчас главное — почувствовать атмосферу сборной

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    Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал, как узнал о вызове в сборную России, а также поделился своими эмоциями.

    Кирилл Заика
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    Кирилл Заика

    «Честно говоря, не следил за объявлением состава. Были больше мысли в голове о своей игре с "Химками".

    Конечно, был в курсе, что в марте будет сбор, что официальных матчей не будет, но вот такого, чтобы сидел и ждал списка вызванных, не было. Поэтому сегодня с утра очень приятно удивился.

    Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила.

    Такая счастливая была — как будто не меня, а её в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на ЕВРО.

    Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена — мой главный болельщик.

    Думаю, сын еще не осознает, что его папу взяли в сборную России, ему всего 3,5 года. Хотя когда смотрит матчи "Сочи" по телевизору, то узнаёт меня. Подходит к экрану, тычет пальцем, говорит "Папа, папа!".

    В курсе, что сбор пройдет в необычном формате, без официальных матчей, но честно скажу: об этом вообще не думаю. Для меня сейчас главное — сам вызов, возможность потренироваться на другом уровне, почувствовать атмосферу сборной. Это шаг вперед.

    Не знаком ни с Валерием Георгиевичем Карпиным, ни с остальным тренерским штабом. Знаю только ребят, с кем пересекался в "Сочи": Андреем Мостовым, Антоном Заболотным.

    Каково попасть в сборную в 29 лет? Да как-то не обращаю внимание на возраст. Шансы есть всегда. Главное, что ты делаешь на поле и как ты относишься к футболу. Ну и, конечно, здоровье», — приводит слова игрока пресс-служба РФС.

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