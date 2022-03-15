Вериссиму: Шансы на успех в противостоянии с «Аяксом» 50 на 50

Главный тренер «Бенфики»высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

«Мы не можем сказать, что будем играть только на контратаках. Мы должны скоординировать команду и стратегию. Знаем, что должны быть строгими и компетентными в плане построения обороны. Мы пропустили два гола, но долгое время в первом матче смотрелись уверенно.

Мы должны сыграть на высоком уровне, чтобы преодолеть такое сложное препятствие, как "Аякс". Но мы верим, что шансы на успех 50 на 50. Я уже говорил это перед первой игрой, во что, вероятно, многие не верили. "Аяксу" придется нас уважать, мы тоже будем уважать "Аякс", а затем начнется игра в кошки-мышки, выявление слабых мест и способов использования пространства», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Первая игра в Португалии завершилась вничью 2:2. Ответный матч Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится во вторник, 15 марта. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.