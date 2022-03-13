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    «Ренн» на выезде переиграл «Лион»

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    В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лион» потерпел домашнее поражение от «Ренна» со счетом 2:4.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    В составе победителей отличились Бенжамин Бурига на 11-й минуте, Батис Сантамария на 13-й, Ловро Майер на 45+2 и Мартен Террье на 49-й.

    За «Лион» гол забил Муса Дембеле на 82-й минуте с пенальти, также Хамари Траоре забил автогол на 59-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Ренн 2:4
    Голы: 0:1 Тьяго Мендес (11'), 0:2 Батист Сантамария (13'), 0:3 Ловро Майер (45 + 2'), 0:4 Мартен Терье (49'), 1:4 Амари Траоре (автогол) (59'), 2:4 Мусса Дембеле (пенальти) (82') Лион: Антони Лопеш, Лео Дюбуа (Мало Гюсто, 46'), Тьяго Мендес (Тино Кадевере, 46'), Кастелло Люкеба, Эмерсон, Максанс Какере, Тангай Н'Домбеле (Дамьен Да Сильва, 79'), Ромен Февр, Лукас Пакета (Уссем Ауа, 79'), Карл Токо Экамби (Жефф Рен-Аделед, 79'), Мусса Дембеле Ренн: Мартен Терье (Жереми Доку, 65'), Гаэтан Лаборде (Серу Гирасси, 90'), Ловро Майер (Флавьен Тэт, 66'), Жонас Мартен, Батист Сантамария, Бенжамен Буриго, Адриен Трюффер (Биргер Мелинг, 77'), Наиф Агер, Варме Омари, Амари Траоре, Альфред Гомис Предупреждения: Тангай Н'Домбеле (20'), Адриен Трюффер (27'), Жереми Доку (69'), Альфред Гомис (80')

    После этой игры «Ренн» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 — 49 очков, «Лион» — 10-й и 41 очко.

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