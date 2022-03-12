Гол Парехо принес «Вильярреалу» победу над «Сельтой»

В матче 28-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч был забит на 64-й минуте. Педрасе удался отличный рывок по флангу, после которого он выполнил навесную передачу на Тригероса. Тот сделал скидку на Парехо, и у Дани удар получился не идеальным — но с неудобным для голкипера отскоком от газона мяч влетел в сетку.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Сельта 1:0 Гол: 1:0 Даниэль Парехо (64') Вильярреал: Херонимо Рульи, Серж Орье, Рауль Альбиоль (Айсса Манди, 46'), Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 87'), Самуэль Чуквезе, Даниэль Парехо, Висенте Иборра, Ману Тригерос (Франсис Коклен, 73'), Джовани Ло Чельсо (Мойсес Гомес, 80'), Arnaut Danjuma (Булайе Диа, 80') Сельта: Thiago Galhardo (Сантьяго Мина, 64'), Яго Аспас, Нолито (Аугусто Солари, 64'), Денис Суарес (Орбелин Пинеда, 88'), Брайс Мендес, Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Нестор Араухо, Джозеф Айду, Кевин Васкес (Ренато Тапиа, 88'), Матиас Дитуро Предупреждения: Висенте Иборра (34'), Хавьер Галан (90 + 4')

«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» с 25 баллами располагается на 10-й строчке.