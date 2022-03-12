Малиновский попал в сферу интересов «Милана»

Украинский хавбек «Аталанты»может сменить клубную прописку. 28-летний футболист заинтересовал «Милан».

Как сообщает Football Italia, «россонери» рассматривают возможности усиления атакующей линии в летнее трансферное окно и среди кандидатов одним из первых идет Малиновский. Также «Милан» интересуется Недимом Байрами («Эмполи»), Ноа Лангом («Брюгге») и Доменико Берарди («Сассуоло»).

В этом сезоне Малиновский уже отыграл 30 матчей в составе «Аталанты», в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро. Малиновский также выступает за сборную Украины, в составе которой уже успел провести 45 матчей, в которых записал в свой актив шесть голов.